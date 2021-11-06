В Башкирии у женщины украли иномарку, пока она была в магазине

В Башкирии жительница села Красноусольский Гафурийского района зашла в магазин, оставив авто возле супермаркета, а, вернувшись, обнаружила пропажу своей иномарки. Угонщика вместе с автомобилем нашли в том же селе, но на другой улице.

Оказалось, что женщина забыла в салоне иномарки ключи и даже не закрыла транспорт. Патруль ДПС остановил угнанную иномарку на ул. Коммунистической. В этот момент за рулем находился пьяный 40-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом, сообщили в МВД по Башкирии.

По предварительной версии, мужчина проходил мимо автостоянки и заметил «Рено Логан», который оказался незакрытым, а в салоне он нашел ключи. Сев за руль, подвыпивший мужчина решил прокатиться. Но далеко ему уехать не удалось, его остановили полицейские. Пресс-служба МВД по РБ

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также административное – за езду в пьяном виде. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.