В Башкирии временно закрыли кафе за нарушение миграционного законодательства

В Башкирии временно закрыли кафе в городе Туймазы. Суд признал предпринимателя виновным и назначит наказание, согласно которому деятельность кафе приостановлена на 14 суток.

Предприниматель, которому принадлежит кафе «Тандыр», привлек к работе кассиром 24-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, сообщают в пресс-службе УФССП по РБ. Таким образом предприниматель нарушил миграционное законодательство.

В кафе прибыли судебные приставы и опечатали заведение. В течение установленного судом срока, на который кафе должно быть закрыто, приставы будут регулярно проводить проверки.