В Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Я начну с того, что я знала Володю с детства. Мы жили в одном доме и учились в одной школе. Я была его на два года старше, и в школе, в 10 классе, я была ответственна за прием в комсомол. Для меня он будет Володя, потому что я знаю его с раннего детства, и вся жизнь наша пересекалась. Он остался честным, порядочным, очень открытым человеком, который сделал много для своего города.

Людмила Силантьева, учитель лицея №1 г. Стерлитамака