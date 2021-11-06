В Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Сегодня в Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака. Владимир Куликов, который возглавлял администрацию второго по величине города республики на протяжении последних пяти лет, скончался от последствий коронавируса.
Площадь перед зданием городского дворца культуры в Стерлитамаке. На улице образовалась очередь из желающих отдать дань памяти Владимиру Куликову. Проститься с бывшим мэром второго по величине города республики пришли близкие, друзья, коллеги и многие горожане.
Траурную церемонию посетили глава Башкортостана, председатель Госсобрания республики, члены правительства и те, с кем плечом к плечу Владимир Куликов шел к своей цели – сделать Стерлитамак одним из лучших городов России.
Здесь родился, окончил школу и строил трудовую карьеру. Вся его жизнь была посвящена Стерлитамаку. Владимир Куликов возглавлял администрацию с 2016-го. Менее месяца назад он покинул свой пост, а спустя несколько дней стало известно, что Владимира Ивановича госпитализировали с COVID-19. Последние три недели экс-руководитель администрации боролся с тяжелой болезнью, но одолеть ее не смог.
Ему было 55 лет. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди близких, коллег, друзей, жителей Стерлитамака и республики. Человек с большой буквы, говорили пришедшие на траурную церемонию. В последний путь Владимира Куликова проводили аплодисментами.