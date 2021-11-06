В Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Сегодня в Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака. Владимир Куликов, который возглавлял администрацию второго по величине города республики на протяжении последних пяти лет, скончался от последствий коронавируса.

Площадь перед зданием городского дворца культуры в Стерлитамаке. На улице образовалась очередь из желающих отдать дань памяти Владимиру Куликову. Проститься с бывшим мэром второго по величине города республики пришли близкие, друзья, коллеги и многие горожане.

Я начну с того, что я знала Володю с детства. Мы жили в одном доме и учились в одной школе. Я была его на два года старше, и в школе, в 10 классе, я была ответственна за прием в комсомол. Для меня он будет Володя, потому что я знаю его с раннего детства, и вся жизнь наша пересекалась. Он остался честным, порядочным, очень открытым человеком, который сделал много для своего города.

Людмила Силантьева, учитель лицея №1 г. Стерлитамака
Фото №1 - В Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Траурную церемонию посетили глава Башкортостана, председатель Госсобрания республики, члены правительства и те, с кем плечом к плечу Владимир Куликов шел к своей цели – сделать Стерлитамак одним из лучших городов России.

Владимир Иванович очень добросовестный был человек. Одно из его качеств, которое мы любили и ценили всегда, – это его светлое добродушие, это доброта, это очень позитивный настрой на жизнь. Мы все благодарны ему за его труд, за то, что он очень любил Стерлитамак, стерлитамакцев, старался работать и очень-очень добросовестно работал.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здесь родился, окончил школу и строил трудовую карьеру. Вся его жизнь была посвящена Стерлитамаку. Владимир Куликов возглавлял администрацию с 2016-го. Менее месяца назад он покинул свой пост, а спустя несколько дней стало известно, что Владимира Ивановича госпитализировали с COVID-19. Последние три недели экс-руководитель администрации боролся с тяжелой болезнью, но одолеть ее не смог.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Фото №2 - В Башкирии простились с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Я верю, что все, кто знал его и самый любимый его город – Стерлитамак, навсегда сохранят в памяти светлый образ своего родного Владимир Ивановича. Спасибо вам всем за вашу любовь и уважение к нему, спасибо.

Татьяна Куликова, вдова Владимира Куликова

Ему было 55 лет. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди близких, коллег, друзей, жителей Стерлитамака и республики. Человек с большой буквы, говорили пришедшие на траурную церемонию. В последний путь Владимира Куликова проводили аплодисментами.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии