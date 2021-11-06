В Башкирии появилась первая инфекционная лаборатория на колесах

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии появился мобильный комплекс диагностики инфекционных болезней. Он представляет собой тягач с прицепом. Модули оснащены необходимым оборудованием.

В одной части будут готовить пробы, в другой – проводить исследования. При необходимости их можно разделить, и они будут работать автономно. К примеру, есть возможность выехать сразу в два разных района.