В Башкирии появилась первая инфекционная лаборатория на колесах

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии появился мобильный комплекс диагностики инфекционных болезней. Он представляет собой тягач с прицепом. Модули оснащены необходимым оборудованием.

В одной части будут готовить пробы, в другой – проводить исследования. При необходимости их можно разделить, и они будут работать автономно. К примеру, есть возможность выехать сразу в два разных района.

Фото №1 - В Башкирии появилась первая инфекционная лаборатория на колесах

Это пока единственная лаборатория на колесах в республике. Удобство в том, что при проведении массовых мероприятий или вспышках инфекций специалисты сами оперативно доедут до места. Мощность модулей – до 1000 анализов в сутки. Сейчас разрабатывается график выезда лаборатории на 2022 год.

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