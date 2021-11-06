Жители Башкирии встали на защиту озера, на которое покусились разработчики карьера

Самый крупный водоем Кармаскалинского района оказался под угрозой исчезновения. Одно из предприятий вознамерилось разрабатывать карьер близ озера Большой Толпак. Однако местные жители встали на его защиту. Сегодня в селе Савалеево, рядом с которым находится природный объект, прошел сход граждан.

Десятки машин и две сотни неравнодушных людей – возле Савалеевского сельсовета собрались жители сразу нескольких окрестных сел. Главный вопрос к чиновникам – судьба прилегающей к деревням заповедной территории, на которую покусились предприниматели.

В центре всеобщего внимания оказалось самое крупное озеро Кармаскалинского района – Большой Толпак. По плану бизнесменов, карьер должны были разрабатывать между ним и рекой Белой, протекающей неподалеку.

Берега озера объявлены памятником природы и представляют немалый интерес для орнитологов и ботаников: одних только птиц редких видов и эндемиков здесь встречается около 100 видов, и десятки редких растений, которые, скорее всего, будут уничтожены, если начнется разработка карьера.

Уровень воды в озере выше, чем в Белой. Если вода уйдет, тут не будет рыбы и другой живности. Загир Ахмадеев староста с. Ибрагимово

А ведь изначально задумка предпринимателей выглядела привлекательно. Инвестор собирался построить в районе завод по производству стройматериалов. Жителям обещали, помимо рабочих мест, организовать в деревнях новые медпункты, проложить асфальтированные дороги и не только. Представители компании даже проводили опросы и собирали какие-то подписи, которые и насторожили деревенских активистов. Предприниматели на общественные обсуждения не приехали. Ответ пришлось держать чиновникам, которые, к слову, не давали разрешения на раскопку этих земель.

Если хотят сроить завод – пожалуйста. У нас есть примерные территории, места, в которых земли переведены в категорию промышленности, где можно развивать данное направление. А предоставление карьеров – это не прерогатива органов местного самоуправления. Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Вопрос ранее обсуждался на Межведомственной комиссии по вопросам недропользовании, в том числе и на уровне главы республики. И сегодня власти озвучили свою позицию: территория близ озера Большой Толпак разрабатываться не будет.

И правительство республики, и Радий Хабиров придерживаются позиции, что на озере Толпак никакой промышленной разработки быть не может. Мы договорились, что данная территория может развиваться только как туристическая зона, зона рекреации, отдыха. И я думаю, что таким инвестпроектам жители будут только рады. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан