Жители Башкирии встали на защиту озера, на которое покусились разработчики карьера

Самый крупный водоем Кармаскалинского района оказался под угрозой исчезновения. Одно из предприятий вознамерилось разрабатывать карьер близ озера Большой Толпак. Однако местные жители встали на его защиту. Сегодня в селе Савалеево, рядом с которым находится природный объект, прошел сход граждан.
Десятки машин и две сотни неравнодушных людей – возле Савалеевского сельсовета собрались жители сразу нескольких окрестных сел. Главный вопрос к чиновникам – судьба прилегающей к деревням заповедной территории, на которую покусились предприниматели.
В центре всеобщего внимания оказалось самое крупное озеро Кармаскалинского района – Большой Толпак. По плану бизнесменов, карьер должны были разрабатывать между ним и рекой Белой, протекающей неподалеку.
Берега озера объявлены памятником природы и представляют немалый интерес для орнитологов и ботаников: одних только птиц редких видов и эндемиков здесь встречается около 100 видов, и десятки редких растений, которые, скорее всего, будут уничтожены, если начнется разработка карьера.
А ведь изначально задумка предпринимателей выглядела привлекательно. Инвестор собирался построить в районе завод по производству стройматериалов. Жителям обещали, помимо рабочих мест, организовать в деревнях новые медпункты, проложить асфальтированные дороги и не только. Представители компании даже проводили опросы и собирали какие-то подписи, которые и насторожили деревенских активистов. Предприниматели на общественные обсуждения не приехали. Ответ пришлось держать чиновникам, которые, к слову, не давали разрешения на раскопку этих земель.
Вопрос ранее обсуждался на Межведомственной комиссии по вопросам недропользовании, в том числе и на уровне главы республики. И сегодня власти озвучили свою позицию: территория близ озера Большой Толпак разрабатываться не будет.
По итогам обсуждений защитники озера подписали протокол собрания. Участники схода также приняли решение направить все необходимые документы в Министерство экологии для придания водоему официального статуса заповедной зоны. А вот предпринимателям, похоже, придется искать другой участок для производства. Только прежде согласовать выбор как в уполномоченных ведомствах, так и с местным населением.