Жители поселка в Уфе жалуются на мусорный коллапс

На территории частной застройки ИЖС очень сложно соблюсти санитарные нормы, близость к домам и всё такое. Здесь это более-менее соблюдено, и поэтому это площадка здесь находится. В настоящее время мы рассматриваем установку нескольких дополнительных контейнерных площадок, сейчас определяемся с местами площадок и с материалами.

Владислав Почуев, ведущий специалист отдела по работе с отдаленными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы