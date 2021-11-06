Жители поселка в Уфе жалуются на мусорный коллапс

Мусорный коллапс произошел в посёлке Жилино под Уфой. Туда стали свозить отходы со всей округи. Площадка для сбора ТБО уже увеличилась впятеро. Местные жители требуют перенести зловонные баки.

Жители говорят о мусоровозах, которые расчистили площадку буквально перед нашим приездом. Хотя раньше, по словам активистов, коммунальщиков по выходным они не видели.

Буквально перед вашим приездом всё убрали. Если посмотрите фотографии вчерашние или даже сделанные в 8 утра, здесь было всё завалено.

Максим Осипов, житель п. Жилино
Фото №1 - Жители поселка в Уфе жалуются на мусорный коллапс

В подтверждение своих слов жители показывают снимки, на которых из-за пакетов с мусором самих контейнеров практически не видно. Жители называют происходящее здесь несанкционированной свалкой и требуют избавить их от этой проблемы.

Сюда аккумулируется мусор со всего посёлка Жилино, это порядка 500 домов. И кроме этого, также привозят из ближайших СНТ, из деревень Карпово и Федоровка.

Ильмира Юсупова, жительница п. Жилино

Автомобили подъезжают к площадке каждую минуту, и контейнеры заполняются буквально на глазах. Жители соседних посёлков говорят, что приезжают сюда не по своей воле. У себя складывать мусор просто некуда.

Моя терапия
Фото №2 - Жители поселка в Уфе жалуются на мусорный коллапс

По всему Карпово нет таких стационарных баков, чтобы выгружать мусор. Люди на улицу выносят, на дороге оставляют, а там это всё, естественно, собаки разносят.

Ильнур Фахердинов, житель п. Карпово

Инициативная группа не раз обращалась в местную администрацию, жаловалась на проблему в соцсетях. Но, как отмечают жители, в ответ они получали лишь отписки. Воз и ныне там.

На территории частной застройки ИЖС очень сложно соблюсти санитарные нормы, близость к домам и всё такое. Здесь это более-менее соблюдено, и поэтому это площадка здесь находится. В настоящее время мы рассматриваем установку нескольких дополнительных контейнерных площадок, сейчас определяемся с местами площадок и с материалами.

Владислав Почуев, ведущий специалист отдела по работе с отдаленными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы

Тем временем люди продолжают бороться за чистоту. В рамках программы поддержки местных инициатив собрали деньги на асфальтированную дорогу, субботники проводят гораздо чаще, чем общегородские. Но это приносит лишь временный эффект.

Мы сами здесь собираемся, всё убираем. Но убирать бесполезно, потому что постоянно это всё разлетается. Ветер. Вот сегодня такая погода показательная. Как бы здесь ни стараться, всё равно это всё будет разлетаться. Это природа, это наш лес. Мы здесь живём, мы этим дышим.   

Пётр Кисько, житель п. Жилино

Жильцы собрали подписи о переносе контейнерной площадки. Альтернативное место – выезд из посёлка на Нагаевское шоссе. А чтобы ей могли пользоваться те, кто платит за вывоз мусора, необходимо оградить забором и выдать ключи, уверены местные. Также они требуют установить контейнеры в поселках Карпово и Федоровка. Собравшиеся в очередной раз подписали обращение к районным властям.

По словам местных жителей, эти 15 контейнеров заполнятся мусором уже через 2-3 часа, дальше пакеты будут оставлять на асфальте. И тут появляется ещё одна проблема: запах привлекает бродячих собак и даже лисиц. Этой весной уже был подтвержденный случай, когда дикое животное покусало человека. Родители боятся отпускать детей в школу одних и будут добиваться переноса контейнеров. На их месте они просят установить безопасную остановку для школьного автобуса, а в лесу сделать прогулочную зону.

Моя терапия
БАШКОРТТАР-БСТ