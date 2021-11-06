Жители поселка в Уфе жалуются на мусорный коллапс

Мусорный коллапс произошел в посёлке Жилино под Уфой. Туда стали свозить отходы со всей округи. Площадка для сбора ТБО уже увеличилась впятеро. Местные жители требуют перенести зловонные баки.
Жители говорят о мусоровозах, которые расчистили площадку буквально перед нашим приездом. Хотя раньше, по словам активистов, коммунальщиков по выходным они не видели.
В подтверждение своих слов жители показывают снимки, на которых из-за пакетов с мусором самих контейнеров практически не видно. Жители называют происходящее здесь несанкционированной свалкой и требуют избавить их от этой проблемы.
Автомобили подъезжают к площадке каждую минуту, и контейнеры заполняются буквально на глазах. Жители соседних посёлков говорят, что приезжают сюда не по своей воле. У себя складывать мусор просто некуда.
Инициативная группа не раз обращалась в местную администрацию, жаловалась на проблему в соцсетях. Но, как отмечают жители, в ответ они получали лишь отписки. Воз и ныне там.
Тем временем люди продолжают бороться за чистоту. В рамках программы поддержки местных инициатив собрали деньги на асфальтированную дорогу, субботники проводят гораздо чаще, чем общегородские. Но это приносит лишь временный эффект.
Жильцы собрали подписи о переносе контейнерной площадки. Альтернативное место – выезд из посёлка на Нагаевское шоссе. А чтобы ей могли пользоваться те, кто платит за вывоз мусора, необходимо оградить забором и выдать ключи, уверены местные. Также они требуют установить контейнеры в поселках Карпово и Федоровка. Собравшиеся в очередной раз подписали обращение к районным властям.
По словам местных жителей, эти 15 контейнеров заполнятся мусором уже через 2-3 часа, дальше пакеты будут оставлять на асфальте. И тут появляется ещё одна проблема: запах привлекает бродячих собак и даже лисиц. Этой весной уже был подтвержденный случай, когда дикое животное покусало человека. Родители боятся отпускать детей в школу одних и будут добиваться переноса контейнеров. На их месте они просят установить безопасную остановку для школьного автобуса, а в лесу сделать прогулочную зону.