В Башкирии эксперт объяснил, в чем состоит важность переписи населения

Перепись на портале Госуслуг продлили до 14 ноября. В этот же день переписчики обойдут последние дома на своих участках. Опрос жителей республики – в самом разгаре.

К людям в синих жилетах, шарфах и с планшетами все уже привыкли. В лицо и по именам их знают в сельской местности. Несмотря на это, у каждого переписчика при себе имеется именной бейдж и паспорт. А вот респондентам предъявлять документы не нужно. Все ответы вносятся в планшет только с их слов.

Всероссийская перепись населения имеет значение не только в масштабах страны, но и мира. Об этом говорят эксперты. 10 лет назад в переписи провели 93% стран. Сейчас по рекомендации ООН до 2024 года подобные мероприятия должны пройти по всему земному шару. Полученная информация имеет большое значение не только для науки, но и для политики. Данные позволят составить картину о структуре и составе населения по тем или иным категориям, которые порой не учитываются разными ведомствами.