В Башкирии при столкновении легковушки и грузовика погиб водитель

Сегодня, 7 ноября, глубокой ночью в Башкирии произошла смертельная авария. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Инцидент зафиксирован на 14 км автодороги Западный обход города Уфы. На трассе столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 18-летний парень, и фургон под управлением 39-летнего жителя Татарстана.

Из-за серьезного удара молодой водитель легкового авто скончался сразу от полученных травм. Известно, что водительских прав у парня не было. Причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов.