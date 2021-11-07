В Уфе на некоторых маршрутах введен льготный проезд для медиков

Профсоюз медицинских работников выступил с просьбой обеспечить врачей льготным проездом в общественном транспорте. Один из перевозчиков Уфы откликнулся на обращение медиков.

Предприниматель Виктор Искалин действительно ввел льготы для медицинских работников на двух маршрутах, которые ему принадлежат. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза медиков.