В Уфе на некоторых маршрутах введен льготный проезд для медиков

Профсоюз медицинских работников выступил с просьбой обеспечить врачей льготным проездом в общественном транспорте. Один из перевозчиков Уфы откликнулся на обращение медиков.
Предприниматель Виктор Искалин действительно ввел льготы для медицинских работников на двух маршрутах, которые ему принадлежат. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза медиков.
В частности, льготным проездном врачи могут воспользоваться на таких маршрутах, как №272 и №298. Для этого им необходимо предъявить документ, который подтверждает работу в медицинской организации, или профсоюзный билет.