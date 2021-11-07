В Уфе на некоторых маршрутах введен льготный проезд для медиков

Профсоюз медицинских работников выступил с просьбой обеспечить врачей льготным проездом в общественном транспорте. Один из перевозчиков Уфы откликнулся на обращение медиков.

Фото №1 - В Уфе на некоторых маршрутах введен льготный проезд для медиков

Предприниматель Виктор Искалин действительно ввел льготы для медицинских работников на двух маршрутах, которые ему принадлежат. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза медиков.

В частности, льготным проездном врачи могут воспользоваться на таких маршрутах, как №272 и №298. Для этого им необходимо предъявить документ, который подтверждает работу в медицинской организации, или профсоюзный билет.

Моя терапия
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»