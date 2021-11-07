В Башкирии рыбак без вести пропал при странных обстоятельствах

Накануне, 6 ноября, в службу спасения поступило сообщение о пропаже человека. Инцидент зафиксирован в Краснокамском районе.
Именно там в 10 км от города Агидель пропал 47-летний рыбак. По сообщениям очевидцев, около шести часов вечера мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения забрался в резиновую лодку с мотором и уплыл в неизвестном направлении.
Телефон для связи пропавший оставил в рыбацком вагончике. Обратно самостоятельно мужчина так и не вернулся. Сейчас на месте происшествия работают региональные спасатели.