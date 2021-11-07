В Башкирии ушёл из жизни экс-начальник МЧС

В Башкирии на 62-ом году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке, ветеран Министерства обороны РФ и МЧС России, бывший начальник Главного управления МЧС России по РБ Валерий Хисамутдинов.

Фото №1 - В Башкирии ушёл из жизни экс-начальник МЧС

Начальником регионального Управления МЧС Валерий Хисамутдинов был с 2011 по 2014 года. За долгие годы службы он был награжден многочисленными государственными, а также ведомственными наградами.

Церемония прощания состоится 8 ноября в 13:00 на Южном кладбище «Муниципальный дом прощаний» (Уфимский район).

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Хисамутдинова.

Фото: МЧС по РБ. 

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