В Уфе огнём охватило крупный рынок

Сегодня, 7 ноября, около часу дня на пульт диспетчера поступило сообщение о задымлении на крупном вьетнамском рынке в Уфе. Огнём охватило пристройку на «Дёмской базе».

На место происшествия срочно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Был обнаружен очаг горения внутри помещения на площади 50 кв.м. Администрация рынка самостоятельно эвакуировала 150 человек.

Открытое горение было полностью ликвидировано через полчаса. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина возгорания устанавливается.