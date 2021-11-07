Жительница Уфы спасла из-под колёс авто двух щенят

Жительница Уфы в одночасье стала настоящим героем. Елена М. спасали от смерти двух маленьких щенят. Бедолаги чуть не угодили под колёса автомобиля.

Инцидент произошёл на трассе в районе Кузнецовского затона. Елена с семьёй поздним вечером ехала к селу Жилино. В один момент женщина увидела, что прямо на дорогу выбежали два маленьких щенка.

Уфимка не смогла оставить малышей в беде: он унесла их с дороги, а потом и вовсе забрала к себе домой. Щенята ужасно замёрзли и были сильно напуганы. К счастью, сейчас оба малыша в порядке.

Теперь неравнодушные уфимцы ищут новую семью брошенным щенятам.