В России подходит к концу экспертиза детской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса подходит к концу. Препарат был разработан на базе вакцины «Спутник V».

Фото №1 - В России подходит к концу экспертиза детской вакцины от коронавируса

Эксперты отмечают, что в последнее время всё больше детей заболевают коронавирусом в тяжелой форме. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекцией в России вводится большое количество ограничений. В том числе, школьные каникулы по всей стране были продлены ещё на неделю.

Однако лучшая борьба с инфекцией, по мнению специалистов, вакцинация. Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на слова министра, в ближайшее время вакцина для детей будет готова для массового использования.

Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ 
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