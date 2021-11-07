В России подходит к концу экспертиза детской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса подходит к концу. Препарат был разработан на базе вакцины «Спутник V».
Эксперты отмечают, что в последнее время всё больше детей заболевают коронавирусом в тяжелой форме. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекцией в России вводится большое количество ограничений. В том числе, школьные каникулы по всей стране были продлены ещё на неделю.
Однако лучшая борьба с инфекцией, по мнению специалистов, вакцинация. Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на слова министра, в ближайшее время вакцина для детей будет готова для массового использования.