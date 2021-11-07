В России подходит к концу экспертиза детской вакцины от коронавируса

Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ