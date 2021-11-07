В Башкирии произошло крупное ДТП: один человек погиб, шестеро – пострадали

В Башкирии зафиксирована крупная авария. Инцидент произошёл сегодня, 7 ноября, на автодороге Дюртюли-Москово.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, недалеко от деревни Москово столкнулись два легковых автомобиля. На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы. В результате столкновения пострадали шесть человек: 4 взрослых и 2 ребёнка.

В аварии есть и погибший. Сейчас личность пострадавших в аварии устанавливается. Затруднения движения на трассе нет. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.