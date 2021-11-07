В Башкирии из-за ветра и снега резко выросла аварийность на дорогах

Мокрый снег и ветер. Непогода застала многих автовладельцев врасплох. Сегодня в Башкортостане выпали осадки, которые стали причиной гололедицы на дорогах.

Меньше всего повезло тем, кто до последнего тянул с заменой летней резины на зимнюю. Зарегистрированы десятки механических ДТП. Не обошлось и без смертельных аварий.