В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара на вьетнамском рынке в Уфе

Сегодня в Уфе загорелась Дёмская торговая база. Сообщение об этом поступило в 12:51. На место направили силы и средства по повышенному рангу пожара.

До прибытия сотрудников МЧС из задымленных помещений было эвакуировано 150 человек. Детей среди них не было. Продавцы и владельцы торговых точек также пытались спасти свой товар и выбрасывали баулы из павильона прямо на улицу.

Наблюдалось задымление в здании пристроя вьетнамского рынка. Внутри обнаружен очаг горения площадью 50 кв. м. Распространение огня не допущено, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан