В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара на вьетнамском рынке в Уфе

Сегодня в Уфе загорелась Дёмская торговая база. Сообщение об этом поступило в 12:51. На место направили силы и средства по повышенному рангу пожара.
До прибытия сотрудников МЧС из задымленных помещений было эвакуировано 150 человек. Детей среди них не было. Продавцы и владельцы торговых точек также пытались спасти свой товар и выбрасывали баулы из павильона прямо на улицу.
Добавим, сразу в нескольких районах республики зарегистрированы природные пожары. Накануне трава полыхала на 33 участках общей площадью в 50 гектаров. Два лесных пожара произошли в Учалинском и Туймазинском районах. Все они ликвидированы, угрозы населенным пунктам нет. По данным регионального МЧС, утром в воскресенье также поступала информация о возгораниях в лесничествах Белорецкого, Архангельского и Учалинского районов. На данный момент все очаги локализованы. По всем фактам проводится проверка.