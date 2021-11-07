В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара на вьетнамском рынке в Уфе

Сегодня в Уфе загорелась Дёмская торговая база. Сообщение об этом поступило в 12:51. На место направили силы и средства по повышенному рангу пожара.

До прибытия сотрудников МЧС из задымленных помещений было эвакуировано 150 человек. Детей среди них не было. Продавцы и владельцы торговых точек также пытались спасти свой товар и выбрасывали баулы из павильона прямо на улицу.

Наблюдалось задымление в здании пристроя вьетнамского рынка. Внутри обнаружен очаг горения площадью 50 кв. м. Распространение огня не допущено, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Фото №1 - В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара на вьетнамском рынке в Уфе

Добавим, сразу в нескольких районах республики зарегистрированы природные пожары. Накануне трава полыхала на 33 участках общей площадью в 50 гектаров. Два лесных пожара произошли в Учалинском и Туймазинском районах. Все они ликвидированы, угрозы населенным пунктам нет. По данным регионального МЧС, утром в воскресенье также поступала информация о возгораниях в лесничествах Белорецкого, Архангельского и Учалинского районов. На данный момент все очаги локализованы. По всем фактам проводится проверка.

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