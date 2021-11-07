Жители Башкирии выступили против незаконной разработки карьера, угрожающей озеру

Незаконная разработка карьеров вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в Кармаскалинском районе. И хотя сами работы пока не начались, да и разрешение еще не выдано, местные жители забили тревогу. Под угрозой исчезновения оказалось самое крупное озеро района – Большой Толпак. Опасения возникли не на пустом месте: одно из предприятий уже наметило участок для промышленной разработки и даже попыталось ввести в заблуждение сельчан. В деревне Савалеево, рядом с которой находится водоем, прошел сход граждан.
По-другому и быть не могло. Жители сразу нескольких деревень единодушно встали на защиту озера, которое неожиданно оказалось под угрозой исчезновения. Виной всему предприниматели, которые намерены начать разработку карьера прямо рядом с водоемом.
На кону судьба самого крупного озера Кармаскалинского района – Большого Толпака. Люди убеждены, что после начала промышленной разработки урон будет нанесен не только водоему, но и уникальной краснокнижной флоре и фауне, которая водится в этих местах.
Берега озера объявлены памятником природы и представляют немалый интерес для орнитологов и ботаников: одних только птиц редких видов и эндемиков здесь встречается около 100 видов, и десятки редких растений, которые, скорее всего, будут уничтожены, если начнется разработка карьера.
Озеро Большой Толпак расположено в пойме реки Белой. И, по мнению местных жителей, на ее состоянии разработка карьера также скажется не лучшем образом. Далеко ходить не надо. В нескольких километрах уже есть обмелевший участок Агидели, где на протяжении нескольких лет добывали песок с гравием.
А ведь изначально задумка предпринимателей выглядела более чем привлекательно. Инвестор собирался построить в районе завод по производству стройматериалов. Жителям обещали, помимо рабочих мест, организовать в деревнях новые медпункты, проложить асфальтированные дороги и не только. Представители компании даже проводили опросы и собирали подписи, которые и насторожили деревенских активистов.
Предприниматели на общественные обсуждения не приехали. Ответ пришлось держать чиновникам, которые, как оказалось, никакого разрешения на раскопку этих земель не давали.
Проблема ранее обсуждалась на Межведомственной комиссии по вопросам недропользования, в том числе и на уровне главы республики. Как выяснилось, у властей уже давно сложилась позиция по ситуации: территория близ озера Большой Толпак разрабатываться не будет.
Активисты вместе с чиновниками намерены подготовить и направить все необходимые документы в Министерство экологии для придания водоему официального статуса заповедной зоны. А вот предпринимателям, похоже, придется искать другой участок для производства. Только прежде согласовать выбор как в уполномоченных ведомствах, так и с местным населением.