Жители Башкирии выступили против незаконной разработки карьера, угрожающей озеру

Незаконная разработка карьеров вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в Кармаскалинском районе. И хотя сами работы пока не начались, да и разрешение еще не выдано, местные жители забили тревогу. Под угрозой исчезновения оказалось самое крупное озеро района – Большой Толпак. Опасения возникли не на пустом месте: одно из предприятий уже наметило участок для промышленной разработки и даже попыталось ввести в заблуждение сельчан. В деревне Савалеево, рядом с которой находится водоем, прошел сход граждан.