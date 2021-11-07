Жители Башкирии выступили против незаконной разработки карьера, угрожающей озеру

Незаконная разработка карьеров вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в Кармаскалинском районе. И хотя сами работы пока не начались, да и разрешение еще не выдано, местные жители забили тревогу. Под угрозой исчезновения оказалось самое крупное озеро района – Большой Толпак. Опасения возникли не на пустом месте: одно из предприятий уже наметило участок для промышленной разработки и даже попыталось ввести в заблуждение сельчан. В деревне Савалеево, рядом с которой находится водоем, прошел сход граждан.

По-другому и быть не могло. Жители сразу нескольких деревень единодушно встали на защиту озера, которое неожиданно оказалось под угрозой исчезновения. Виной всему предприниматели, которые намерены начать разработку карьера прямо рядом с водоемом.

На кону судьба самого крупного озера Кармаскалинского района – Большого Толпака. Люди убеждены, что после начала промышленной разработки урон будет нанесен не только водоему, но и уникальной краснокнижной флоре и фауне, которая водится в этих местах.

Фото №1 - Жители Башкирии выступили против незаконной разработки карьера, угрожающей озеру

Берега озера объявлены памятником природы и представляют немалый интерес для орнитологов и ботаников: одних только птиц редких видов и эндемиков здесь встречается около 100 видов, и десятки редких растений, которые, скорее всего, будут уничтожены, если начнется разработка карьера.

Уровень воды в озере выше, чем в Белой. Если вода уйдет, тут не будет рыбы и другой живности.

Загир Ахмадеев, староста с. Ибрагимово

Озеро Большой Толпак расположено в пойме реки Белой. И, по мнению местных жителей, на ее состоянии разработка карьера также скажется не лучшем образом. Далеко ходить не надо. В нескольких километрах уже есть обмелевший участок Агидели, где на протяжении нескольких лет добывали песок с гравием.

А ведь изначально задумка предпринимателей выглядела более чем привлекательно. Инвестор собирался построить в районе завод по производству стройматериалов. Жителям обещали, помимо рабочих мест, организовать в деревнях новые медпункты, проложить асфальтированные дороги и не только. Представители компании даже проводили опросы и собирали подписи, которые и насторожили деревенских активистов.

Предприниматели на общественные обсуждения не приехали. Ответ пришлось держать чиновникам, которые, как оказалось, никакого разрешения на раскопку этих земель не давали.

Фото №2 - Жители Башкирии выступили против незаконной разработки карьера, угрожающей озеру
Пенальти

Если хотят сроить завод – пожалуйста. У нас есть примерные территории, места, в которых земли переведены в категорию промышленности, где можно развивать данное направление. А предоставление карьеров – это не прерогатива органов местного самоуправления.

Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Проблема ранее обсуждалась на Межведомственной комиссии по вопросам недропользования, в том числе и на уровне главы республики. Как выяснилось, у властей уже давно сложилась позиция по ситуации:  территория близ озера Большой Толпак разрабатываться не будет.

И правительство республики, и Радий Хабиров придерживаются позиции, что на озере Толпак никакой промышленной разработки быть не может. Мы договорились, что данная территория может развиваться только как туристическая зона, зона рекреации, отдыха. И я думаю, что таким инвестпроектам жители будут только рады.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Активисты вместе с чиновниками намерены подготовить и направить все необходимые документы в Министерство экологии для придания водоему официального статуса заповедной зоны. А вот предпринимателям, похоже, придется искать другой участок для производства. Только прежде согласовать выбор как в уполномоченных ведомствах, так и с местным населением.

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