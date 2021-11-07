Известны подробности закрытия ХК «Салават Юлаев» на карантин

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на неделю всем составом, а матч против челябинского «Трактора» перенесли. Встреча должна была состояться сегодня на «Уфа-Арене».
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Уфе в команде объявлен карантин по гриппу. Первые симптомы болезни у хоккеистов «Салавата» появились после выездной встречи с минским «Динамо». На матч против хабаровского «Амура» у юлаевцев не вышли сразу несколько игроков основного состава. К поединку против омского «Авангарда» плохо себя почувствовали уже 8 хоккеистов. На сегодняшний день в команде заболели 17 человек. Среди них игроки, вызванные на подмогу из нефтекамского «Тороса».
О ситуации в башкирском клубе заранее были предупреждены руководители КХЛ и челябинского «Трактора». Точная дата перенесенной игры будет объявлена позже. В ходе неоднократного тестирования в составе «Салавата» не было выявлено ни одного положительного результата на коронавирусную инфекцию. К слову, полную вакцинацию от COVID-19 прошли абсолютно все игроки, тренерский штаб и персонал башкирского клуба.