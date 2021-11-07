Известны подробности закрытия ХК «Салават Юлаев» на карантин

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Уфе в команде объявлен карантин по гриппу. Первые симптомы болезни у хоккеистов «Салавата» появились после выездной встречи с минским «Динамо». На матч против хабаровского «Амура» у юлаевцев не вышли сразу несколько игроков основного состава. К поединку против омского «Авангарда» плохо себя почувствовали уже 8 хоккеистов. На сегодняшний день в команде заболели 17 человек. Среди них игроки, вызванные на подмогу из нефтекамского «Тороса».