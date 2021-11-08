В Башкирии в ноябре некоторые пенсионеры получат 50 тысяч рублей

В текущем месяце в Башкирии выплатят некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей. Об этом сообщил управляющий ОПФР Башкирии Фоат Хантимеров.
Выплата положена гражданам, которые застали блокаду Ленинграда в годы ВОВ, а также имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» или медаль «За оборону Ленинграда».
Выплата положена 75 ветеранам Башкирии. Почтальоны принесут деньги вместе с пенсией, какие-либо заявления писать не нужно.
Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.
Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни — транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.
В Пенсионном фонде отметили, что выплата полагается награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.