Поиски парня из Башкирии, который пропал при странных обстоятельствах, завершились трагедией

Трагедией завершились поиски 25-летнего жителя села Верхние Киги. Руслана З. искали на протяжении шести дней - он пропал без вести второго ноября.

Фото №1 - Поиски парня из Башкирии, который пропал при странных обстоятельствах, завершились трагедией

В день исчезновения он сказал родителям, что пойдет гулять с друзьями. Около 2 часов ночи Руслан засобирался домой и даже позвонил матери, что скоро придет, вот только дома он так больше и не появился.

Известно, что у Руслана была эпилепсия. Вероятно, ему стало плохо, а прийти на помощь было некому.

Вчера, седьмого ноября, стало известно, что Руслана З. нашли мертвым обнаружили неподалеку от дома. Причины и обстоятельства его гибели не сообщаются.

Я не верю в это… Спи спокойно, Руслан. Ты безумно светлый, добрый и хороший, с чистым безобидным сердцем. Ты всегда называл меня сестренкой, красавицей, всегда узнавал, как мои дела… Наше детство было веселым. У меня нет слов…

Виолетта М., подруга Руслана
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