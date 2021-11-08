Поиски парня из Башкирии, который пропал при странных обстоятельствах, завершились трагедией

Трагедией завершились поиски 25-летнего жителя села Верхние Киги. Руслана З. искали на протяжении шести дней - он пропал без вести второго ноября.
В день исчезновения он сказал родителям, что пойдет гулять с друзьями. Около 2 часов ночи Руслан засобирался домой и даже позвонил матери, что скоро придет, вот только дома он так больше и не появился.
Известно, что у Руслана была эпилепсия. Вероятно, ему стало плохо, а прийти на помощь было некому.
Вчера, седьмого ноября, стало известно, что Руслана З. нашли мертвым обнаружили неподалеку от дома. Причины и обстоятельства его гибели не сообщаются.