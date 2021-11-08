Следком России проверит сообщение матери из Уфы о смерти сына в больнице

Мать уфимского адвоката, скончавшегося в больнице, обратилась к председателю СК Александру Бастыркину с просьбой провести проверку по факту смерти сына. Глава Следкома поручил республиканскому отделению ведомства выяснить все обстоятельства случившегося.
Мать умершего 45-летнего адвоката записала видеообращение. Женщина рассказала, что ее сын скончался в уфимской больнице №21. Она считает, что причиной смерти послужила халатность врачей.
Со слов женщины, к ее сыну не подходили в течение недели. Из-за этого он скончался без диагноза и в страшных муках.