В Уфе прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Свою продукцию выставили фермеры и частники из разных уголков республики. В Демском районе ярмарка традиционно прошла на улице Правды.

Килограмм моркови и свёклы там продавцы выставляли по цене 35-40 рублей. Картофель можно было купить по 35-40 рублей за килограмм. В доказательство качества продавцы даже разрезали пополам клубни.