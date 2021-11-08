В Уфе прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Свою продукцию выставили фермеры и частники из разных уголков республики. В Демском районе ярмарка традиционно прошла на улице Правды.
Килограмм моркови и свёклы там продавцы выставляли по цене 35-40 рублей. Картофель можно было купить по 35-40 рублей за килограмм. В доказательство качества продавцы даже разрезали пополам клубни.
Всего на ярмарке развернулось более 130 торговых точек. Продавцы приехали из 12 районов Башкортостана. Найти можно было все. Торговали даже одеждой и ручными поделками. Но большую часть занимали продукты питания: сухофрукты, орехи, мед, молочные и мясные изделия, ягоды и рыба.