В Башкирии мать 7-месячной девочки пожаловалась на ужасные условия в больнице

Крик о помощи! Палата абсолютно не адаптирована для детей: одна узкая кровать, которая проваливается до пола, нет кровати для ребёнка. Общий туалет в коридоре (и это в инфекционном отделении), куда приходилось ходить с ребёнком на руках, так как в палате его оставить негде. В столовой нет даже стола! Как кормить ребенка, готовить смесь? Естественно, я написала отказ и сейчас лечу ребёнка дома. Что мне делать, если ребёнку станет хуже? Опять везти его в этот сарай?

Зиля Ю., жительница Башкирии