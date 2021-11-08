В Башкирии мать 7-месячной девочки пожаловалась на ужасные условия в больнице
Жительница Башкирии пожаловалась на условия в инфекционном отделении Кармаскалинской больнице. Туда ее доставили с 7-месячной дочкой.
Жалобу женщина оставила на странице Главы Башкирии Радия Хабирова. С ее слов, педиатр поставил ее дочери диагноз ангина, однако ребенка положили в палату с пациентами с вирусной пневмонией.
Крик о помощи! Палата абсолютно не адаптирована для детей: одна узкая кровать, которая проваливается до пола, нет кровати для ребёнка. Общий туалет в коридоре (и это в инфекционном отделении), куда приходилось ходить с ребёнком на руках, так как в палате его оставить негде. В столовой нет даже стола! Как кормить ребенка, готовить смесь? Естественно, я написала отказ и сейчас лечу ребёнка дома. Что мне делать, если ребёнку станет хуже? Опять везти его в этот сарай?
Зиля Ю., жительница Башкирии
Представители Минздрава немедленно отреагировали на обращение женщины. Они пообещали разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.