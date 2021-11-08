В Башкирии оборвалась жизнь 18-летней девушки, боровшейся со страшной болезнью

В Нефтекамске ушла из жизни 18-летняя девушка, которая почти год боролась с саркомой Юинга бедренной кости 4 стадии. Болезнь сильно прогрессировала и дала метастазы, но девушка верила в свое выздоровление.

В августе прошлого года девушка впервые пожаловалась на боль в колене, однако врачи сказали, что это последствия спортивной травмы. В скором времени боль стала невыносимой, а незадолго до Нового года девушка с переломом бедренной кости попала в больницу и с того времени не вставала с кровати.