В Башкирии оборвалась жизнь 18-летней девушки, боровшейся со страшной болезнью

В Нефтекамске ушла из жизни 18-летняя девушка, которая почти год боролась с саркомой Юинга бедренной кости 4 стадии. Болезнь сильно прогрессировала и дала метастазы, но девушка верила в свое выздоровление.
В августе прошлого года девушка впервые пожаловалась на боль в колене, однако врачи сказали, что это последствия спортивной травмы. В скором времени боль стала невыносимой, а незадолго до Нового года девушка с переломом бедренной кости попала в больницу и с того времени не вставала с кровати.
Многочисленные «химии» и операции не давали результата, опухоль не реагировала на лечение, но Саша была уверена, что врачи обязательно смогут помочь. До последнего девушка улыбалась и шутила и всем обещала, что совсем скоро встанет на ноги. К сожалению, чуда так и не произошло.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким девушки