В Башкирии оборвалась жизнь 18-летней девушки, боровшейся со страшной болезнью

В Нефтекамске ушла из жизни 18-летняя девушка, которая почти год боролась с саркомой Юинга бедренной кости 4 стадии. Болезнь сильно прогрессировала и дала метастазы, но девушка верила в свое выздоровление.

Фото №1 - В Башкирии оборвалась жизнь 18-летней девушки, боровшейся со страшной болезнью

В августе прошлого года девушка впервые пожаловалась на боль в колене, однако врачи сказали, что это последствия спортивной травмы. В скором времени боль стала невыносимой, а незадолго до Нового года девушка с переломом бедренной кости попала в больницу и с того времени не вставала с кровати.

Многочисленные «химии» и операции не давали результата, опухоль не реагировала на лечение, но Саша была уверена, что врачи обязательно смогут помочь. До последнего девушка улыбалась и шутила и всем обещала, что совсем скоро встанет на ноги. К сожалению, чуда так и не произошло.

До последнего верила в твою победу. Бедная девочка. Столько молодости, столько красоты, столько огня, жизни... Покойся с миром, красотка. Терпения и сил родителям, искренне вам соболезную. Господи, храни наших детей! Дети не должны умирать!

друзья девушки

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