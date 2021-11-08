В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о гололеде на дорогах

Погода в Башкирии преподнесла неприятный сюрприз. В республике все дороги покрыла ледяная корка из-за прошедшего снега с дождем. В ГИБДД Башкирии обратились к водителям с предупреждением.
Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, а также не выезжать в такую погоду на летней резине. Строго запрещено выходить на обгон и лихачить.
Неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся и сегодня: ночью в отдельных районах ожидается снег с дождем, а также гололед и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.