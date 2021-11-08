В России с 8 ноября вводятся новые сертификаты о вакцинации

Привитые с 8 ноября дня начнут получить справки единого образца. Новый сертификат о вакцинации против коронавируса было утверждено Минздравом страны.
Документ будет содержать медицинскую информацию о привитом гражданине, данные его паспорта и места жительства. Кроме того, в справке отразят информацию о том, где, когда и какой вакциной был привит житель. Сертификат будет оформлен как в бумажном, так и в электронном виде.
Документы, полученные до 8 ноября, будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года, сообщили в Минздраве Башкирии. По желанию люди смогут получить справку не только в электронном виде, но и распечатать с портала медицинских услуг либо в медицинской организации.