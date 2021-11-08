В России с 8 ноября вводятся новые сертификаты о вакцинации

Документ будет содержать медицинскую информацию о привитом гражданине, данные его паспорта и места жительства. Кроме того, в справке отразят информацию о том, где, когда и какой вакциной был привит житель. Сертификат будет оформлен как в бумажном, так и в электронном виде.