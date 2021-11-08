«Башавтотранс» отреагировал на жалобы об отсутствии зимней резины на автобусах
В социальных
сетях появилась жалоба анонимного пользователя. Неизвестный обвинил «Башавтотранс»
в отсутствии на автобусах зимней резины.
От имени
всего водительского коллектива пользователь сети пожаловался Главе республики
на условия работы на предприятии. По его словам, госперевозчик отказался
закупить зимнюю резину, хотя погодные условия уже требуют этого.
Компания прокомментировала
данную жалобу. По сообщениям пресс-службы «Башавтотранса», автобус среднего класса марки Вектор-Некст
относится категории М3, поэтому не подлежит оснащению зимней резиной.
Зимней и летней резины у автобусов марок НЕФАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, Вектор Некст — нет, данный подвижной состав использует всесезонные шины. Зимняя резина на автобусы категории М1, марок Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter устанавливается в срок согласно правил, с октября, в зависимости от погодных условий. Факты, отраженные в сообщении по отсутствию зимних колёс, не подтверждаются. Зарплата сотрудникам предприятия выплачивается в соответствии с законодательством и положением об оплате труда. К заработной плате выплачиваются следующие доплаты: доплата за разделение рабочей смены, за работу в ночное время, за работу в праздничные дни, за работу в сверхурочное время, за стажировку водителю-наставнику, за руководство бригадой. Графики работы составлены с учетом требований к режиму труда и отдыха водителей, согласуются с каждым сотрудником. Деятельность перевозчика регулярно проверяется соответствующими надзорными органами.