«Башавтотранс» отреагировал на жалобы об отсутствии зимней резины на автобусах

Зимней и летней резины у автобусов марок НЕФАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, Вектор Некст — нет, данный подвижной состав использует всесезонные шины. Зимняя резина на автобусы категории М1, марок Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter устанавливается в срок согласно правил, с октября, в зависимости от погодных условий. Факты, отраженные в сообщении по отсутствию зимних колёс, не подтверждаются. Зарплата сотрудникам предприятия выплачивается в соответствии с законодательством и положением об оплате труда. К заработной плате выплачиваются следующие доплаты: доплата за разделение рабочей смены, за работу в ночное время, за работу в праздничные дни, за работу в сверхурочное время, за стажировку водителю-наставнику, за руководство бригадой. Графики работы составлены с учетом требований к режиму труда и отдыха водителей, согласуются с каждым сотрудником. Деятельность перевозчика регулярно проверяется соответствующими надзорными органами.

пресс-служба «Башавтотранса»