Стало известно, когда в Башкирии появится вакцина «Спутник Лайт»

Сегодня, 8 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе.
В республике активно ведутся мероприятия по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Башкирии ухудшается только из-за коронавируса.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказала о количестве вакцин от коронавируса в регионе. Сейчас в распоряжении медицинских организация более 350 тысяч доз вакцины. А «Спутник Лайт» появится в республике в конце этой недели.
Фото: РБК.