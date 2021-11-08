Стало известно, когда в Башкирии появится вакцина «Спутник Лайт»

Сегодня, 8 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе.

Фото №1 - Стало известно, когда в Башкирии появится вакцина «Спутник Лайт»

В республике активно ведутся мероприятия по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Башкирии ухудшается только из-за коронавируса.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказала о количестве вакцин от коронавируса в регионе. Сейчас в распоряжении медицинских организация более 350 тысяч доз вакцины. А «Спутник Лайт» появится в республике в конце этой недели.

Перебоев [с поставками] не было. Просто в нерабочие дни поставок не было. У нас вакцин достаточное количество. «Спутник Лайт» обещают поставку по договору на конец этой недели.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Фото: РБК. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии