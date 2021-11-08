В Башкирии осквернили памятник на могиле ветерана МВД

Неизвестные осквернили памятник на могиле бывшего начальника ОГИБДД Салаватского района Фавариса Гарифуллина. Инцидент произошёл на Новокаратавлинском кладбище.

Фото №1 - В Башкирии осквернили памятник на могиле ветерана МВД

Как сообщает издание «На земле Салавата», Фаварис Гарифуллин скончался на 70-ом году жизни в январе 2020. Близкие погибшего установили памятник на могиле. Однако в выходные, когда они навестили родственника, обнаружили жуткую картину.

Неизвестные разбили края плитки на могиле бывшего начальника. Сейчас полиция ведёт розыскные мероприятия.

Фото: «На земле Салавата».

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