В Башкирии осквернили памятник на могиле ветерана МВД

Неизвестные осквернили памятник на могиле бывшего начальника ОГИБДД Салаватского района Фавариса Гарифуллина. Инцидент произошёл на Новокаратавлинском кладбище.
Как сообщает издание «На земле Салавата», Фаварис Гарифуллин скончался на 70-ом году жизни в январе 2020. Близкие погибшего установили памятник на могиле. Однако в выходные, когда они навестили родственника, обнаружили жуткую картину.
Неизвестные разбили края плитки на могиле бывшего начальника. Сейчас полиция ведёт розыскные мероприятия.
Фото: «На земле Салавата».