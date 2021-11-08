В Башкирии собрали деньги на похороны 28-летней девушки, которую зарезала подруга

Неравнодушные люди помогли собрать деньги на похороны 28-летней девушки из Салавата, которую жестоко убила подруга.

Фото №1 - В Башкирии собрали деньги на похороны 28-летней девушки, которую зарезала подруга

Друзья убитой рассказали, что им удалось собрать свыше 26 тысяч рублей. Они подчеркнули, что этой суммы хватит, чтобы достойно проводить подругу в последний путь.

Хотим выразить огромную благодарность за помощь в сборе. Сами мы не могли оплатить такую сумму, но сейчас просим перестать присылать деньги. Собранного хватит на достойные похороны.

друзья убитой женщины.

Напомним, трагедия произошла 31 октября. Подруга убитой застала ее в компании своего супруга. Обезумев, она схватила нож и ударила им несчастную в область сердца.

У девушки не было никаких родственников, которые могли бы ее похоронить, поэтому тело несчастной почти неделю пролежало в морге, пока ее друзья не решились собрать деньги на погребение в соцсетях.

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