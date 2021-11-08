В Башкирии более 3,9 млн человек приняли участие в переписи населения

Несколько тысяч переписчиков в непростых условиях день за днём обходят каждый дом и квартиру. Перепись этого года имеет много новелл. Все эти сведения пригодятся в работе органов власти для формирования управленческих целей и задач. Лучших и активных переписчиков мы наградим и отметим.

Радий Хабиров