В Башкирии более 3,9 млн человек приняли участие в переписи населения
В России с
15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Стало известно,
что Башкортостан входит топ-10 регионов по участию жителей в переписи.
Об этом на
оперативном совещании в правительстве республики сегодня, 8 ноября, сообщил
руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Участие в ней уже приняли около 3,9 млн жителей республики, причём каждый десятый – самостоятельно через портал «Госуслуги».
Акрам Ганиев
И хотя в
этом году перепись проходит в условиях пандемии, переписчики добросовестно
выполняют свою работу.
Первые оперативные итоги переписи республика получит в декабре 2021 года. Но уже сейчас видим тенденцию, что ряд районов и городов, которые являются центрами притяжения жителей и где наблюдается благоприятная демографическая ситуация, продемонстрируют заметное численное прибавление своего населения.
Акрам Ганиев
Глава Башкортостана
Радий Хабиров поблагодарил всех организаторов и участников переписи, а также
попросил главы муниципалитетов завершит перепись достойно.
Несколько тысяч переписчиков в непростых условиях день за днём обходят каждый дом и квартиру. Перепись этого года имеет много новелл. Все эти сведения пригодятся в работе органов власти для формирования управленческих целей и задач. Лучших и активных переписчиков мы наградим и отметим.