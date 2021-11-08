В Башкирии более 3,9 млн человек приняли участие в переписи населения

В России с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Стало известно, что Башкортостан входит топ-10 регионов по участию жителей в переписи.

Фото №1 - В Башкирии более 3,9 млн человек приняли участие в переписи населения

Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сегодня, 8 ноября, сообщил руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Участие в ней уже приняли около 3,9 млн жителей республики, причём каждый десятый – самостоятельно через портал «Госуслуги».

 Акрам Ганиев

И хотя в этом году перепись проходит в условиях пандемии, переписчики добросовестно выполняют свою работу.

Первые оперативные итоги переписи республика получит в декабре 2021 года. Но уже сейчас видим тенденцию, что ряд районов и городов, которые являются центрами притяжения жителей и где наблюдается благоприятная демографическая ситуация, продемонстрируют заметное численное прибавление своего населения.

 Акрам Ганиев

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил всех организаторов и участников переписи, а также попросил главы муниципалитетов завершит перепись достойно.

Несколько тысяч переписчиков в непростых условиях день за днём обходят каждый дом и квартиру. Перепись этого года имеет много новелл. Все эти сведения пригодятся в работе органов власти для формирования управленческих целей и задач. Лучших и активных переписчиков мы наградим и отметим.

Радий Хабиров 
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