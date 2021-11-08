Уроженка Башкирии стала победительницей на Международном конкурсе красоты

В проекте принимали участие девушки из 28 стран и регионов Европы. В рамках борьбы участницы показали свои таланы в фото- и видео-съёмках, экскурсиях и дефиле «Мисс талант», «Мисс бикини», «Лучшая модель». По результатам голосования жюри Альбина стала победительницей и завоевала корону «Королева Евразии-2021».