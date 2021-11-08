В Башкирии из-за каникул снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей

В Башкирии дети стали чуть реже заболевать коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила представитель Роспотребнадзора Галина Пермина.
По данным специалистов, из-за каникул в Башкирии снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей. В частности, снизилось количество заболевших детей до 14 лет. Также стала стабильной и ситуация среди пенсионеров.
Однако Галина Пермина отметила, что в регионе зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. Также расследуется причина возникновения вспышки гриппа среди игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев».