В Башкортостане создан двухнедельный запас лекарств от коронавируса

На 14 дней вперед. Запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты в Башкортостане создан с двухнедельным резервом. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провел Глава республики Радий Хабиров.

В обороте по вакцинации от COVID-19 находятся 350 тысяч доз прививки, до конца недели в республику ожидаются препарат «Спутник Лайт». Закупка лекарственных препаратов и кислородных концентраторов продолжается.

Благодаря поддержке правительства мы необходимые средства имеем, имеется запас на ближайшую перспективу, готовимся к переходному периоду. Это конец года и начало следующего года. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан