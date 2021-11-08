В Башкортостане создан двухнедельный запас лекарств от коронавируса

На 14 дней вперед. Запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты в Башкортостане создан с двухнедельным резервом. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провел Глава республики Радий Хабиров.
В обороте по вакцинации от COVID-19 находятся 350 тысяч доз прививки, до конца недели в республику ожидаются препарат «Спутник Лайт». Закупка лекарственных препаратов и кислородных концентраторов продолжается.
Также на совещании обсудили ход Всероссийской переписи населения. Анкеты уже заполнили 3,9 млн человек. Кампания завершится 14 ноября. В Башкортостанстате поблагодарили жителей за радушный прием переписчиков, которые работают в непростых условиях, связанных с пандемией.