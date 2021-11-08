«Уфа-Алиса» вновь потерпела поражение в домашнем матче

Уфимские гандболистки снова потерпели поражение на домашней площадке. На этот раз «Уфа-Алиса» принимала московский «Луч». Хозяйки встречи не досчитались одного из лидера команды.

В списке травмированных сейчас находится Аделина Давлетбаева. В первом периоде матча была равная борьба. Счет 11:11 – к перерыву. Однако во второй части игры уфимки стали чаще ошибаться. Несколько удалений подряд в составе «Уфа-Алисы» и предупреждение главному тренеру команды вылились в отставание в счете.