В Башкирии продолжаются рейды МЧС по садовым товариществам

Сотрудники МЧС продолжают противопожарные рейды по садоводческим товариществам. Сотрудники ездят на спецмашине по улицам, транслируя с помощью громкоговорителя информацию о том, как обезопасить себя от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что в зимнее время большинство садовых домиков пустуют, все же остаются участки, в которых люди живут круглогодично.
Основную угрозу представляют обогреватели, которые увеличивают нагрузку на электросеть. Некоторые топят помещения при помощи печей. Таким образом, вероятность пожаров в осенне-зимний период возрастает.