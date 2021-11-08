В Башкирии продолжаются рейды МЧС по садовым товариществам

По Уфе на сегодня произошло более 1800 пожаров, в которых погибло 35 человек. Есть тенденция снижения количества пожаров, но зато увеличивается число погибших.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан