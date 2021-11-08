В Башкирии продолжаются рейды МЧС по садовым товариществам

Сотрудники МЧС продолжают противопожарные рейды по садоводческим товариществам. Сотрудники ездят на спецмашине по улицам, транслируя с помощью громкоговорителя информацию о том, как обезопасить себя от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что в зимнее время большинство садовых домиков пустуют, все же остаются участки, в которых люди живут круглогодично.

Основную угрозу представляют обогреватели, которые увеличивают нагрузку на электросеть. Некоторые топят помещения при помощи печей. Таким образом, вероятность пожаров в осенне-зимний период возрастает.

По Уфе на сегодня произошло более 1800 пожаров, в которых погибло 35 человек. Есть тенденция снижения количества пожаров, но зато увеличивается число погибших.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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