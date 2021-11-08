В Уфе можно пройти экспресс-тест на ковид за 15 минут

В больнице «РЖД – Медицина» результат наличия коронавирусной инфекции можно узнать за 15 минут. Мазок берется из носа пациента. Пробы помещают в специальный раствор, а затем капают его на мини-планшет. Результат теста появляется через 15 минут на экране. Точность диагностического метода составляет 98%, уверяют специалисты.

Результат оценки таковы: если две полоски, то положительный. Сейчас у пациента одна полоска.

В больнице также можно пройти реабилитацию, после перенесенной коронавирсуной инфекции. Она доступна в рамках ОМС, ДМС и на платной основе. Оздоровление длится неделю и, кроме медикаментозного метода, включает в себя лазеролечение, озонотерапию и лечебную физкультуру.