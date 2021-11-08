В Уфе найденного в подъезде хорька до сих пор не вернули хозяину

История хорька, найденного в подъезде многоэтажного дома, получила продолжение. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Напомним, 1 ноября в подъезде нашли хорька. Горожане вызвали спасателей, которые забрали зверька себе, а после начали поиски хозяев. И вот малыш должен был сегодня, 8 ноября, встретиться с хозяйкой.

Уфимка узнала о пропаже зверька 5 ноября. По её словам, хорёк был в гостях у племянника. Подросток решил прогуляться с животным к бабушке, но по пути встретил компанию ребят, которые отняли хорька и отпустили его с поводка. Испугавшись, что его наругают, мальчик ничего не сказал семье.

Узнав о пропаже любимого питомца, уфимка сразу объявила о пропаже хорька в социальных сетях, где наткнулась на новость об обнаружении животного. Женщина приехала за любимцем, но обоих ждало разочарование – найденный хорёк оказался не её. При этом все обстоятельства пропажи зверька совпадают. Уфимка всё равно планирует забрать хорька себе, а также пытается найти своего. Но пока малыш останется у спасателей.