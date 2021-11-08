Врач из России рассказал, почему считает обязательную вакцинацию необходимой

Доктор Александр Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы №17, рассказал, почему считает введение обязательной вакцинации необходимостью.

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Медик отметил, что люди боятся вакцины, хотя при этом курят сигареты, употребляют алкоголь, нездоровую пищу, вред которых доказан учеными всего мира.

Курить вредно. Табак — единствeнный пpoдукт, котоpый убивает половину своих потpeбителей. Неумеpeнное потребление алкоголя убивает миллионы людей в год. Колбаса, выпечка, Кока-кола и ей подобные убивают людей десятками миллионов в год. Все это несомненные факты, но мы и курим и пьём и объедаемся! Да ещё и приговариваем: «Кто не курит и не пьёт — тот здоровеньким умрет!». Но вакцина от коронавируса — о, это другое дело! «Сырая», «непроверенная», «от её побочки умирают люди!» Какая-то непробиваемая тупость! Да ещё и тупость заразная!!! «Ой, вот тот-то привился и заболел!». Я — за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а единственно работающее средство нет?! Пьяному за рулем — нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих!

Александр Мясников 

Вакцина может уберечь привитого от тяжелого течения болезни. Сейчас по всей стране проводятся мероприятия по вакцинации населения.

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