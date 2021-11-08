Участники переписи населения в Башкирии рассказали свои истории

В России с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Башкортостан вошёл в топ-10 регионов с высокой вовлеченностью населения в перепись. Опрос переписи прошли уже 3,9 млн человек.
Осталось совсем немного времени, чтобы вписать себя в историю России. Корреспонденты районных газет продолжают общаться с переписчиками, которым точно есть что рассказать.
Переписчица Лена Фазлыахметова, например, рассказала, что уже работала на переписи населения. Она отметила, что граждане очень отзывчивые и легко идут на контакт.
Переписчица Эльвира Ибрагимова рассказала, что всю жизнь прожила в родной деревне и даже её мама была переписчицей.
А переписчица Гузель Насырова из Кушнаренковского района отметила, что в их местности живёт большое количество народностей: башкиры, татары, русские, марийцы, удмурты, эстонцы.
Переписчица Гузель Батталова из Стерлитамака рассказала, что познакомилась с настоящим полиглотом, который знает большое количество иностранных языков, в числе которых испанский.
Фото: ИА Башинформ.