Участники переписи населения в Башкирии рассказали свои истории

В России с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Башкортостан вошёл в топ-10 регионов с высокой вовлеченностью населения в перепись. Опрос переписи прошли уже 3,9 млн человек.

Осталось совсем немного времени, чтобы вписать себя в историю России. Корреспонденты районных газет продолжают общаться с переписчиками, которым точно есть что рассказать.

Переписчица Лена Фазлыахметова, например, рассказала, что уже работала на переписи населения. Она отметила, что граждане очень отзывчивые и легко идут на контакт.

Это уже третья перепись, в которой я работаю. 10 лет назад также проводила перепись населения в качестве контролёра, потом была сельскохозяйственная перепись. Работа знакомая и понятная, сельчане дружелюбные и легко идут на контакт. За мной закреплены деревни Кутушево и Маломукачево. Лена Фазлыахметова

Переписчица Эльвира Ибрагимова рассказала, что всю жизнь прожила в родной деревне и даже её мама была переписчицей.

Моя мама Гульгена Ибрагимова много лет участвовала в переписи населения в роли переписчика. И в 1970, 1979, 1989 и 2002 годах. И меня к этому делу приобщила в 2010-м году. А в этом году я привлекла к переписи свою подругу. Гульнару Дудникову и племянницу Маргариту Чечиль. Эльвира Ибрагимова

А переписчица Гузель Насырова из Кушнаренковского района отметила, что в их местности живёт большое количество народностей: башкиры, татары, русские, марийцы, удмурты, эстонцы.

Переписчица Гузель Батталова из Стерлитамака рассказала, что познакомилась с настоящим полиглотом, который знает большое количество иностранных языков, в числе которых испанский.