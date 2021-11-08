В Уфе пройдёт Вторая Национальная телепремия «Курай даны»

В Уфе пройдёт церемония вручения Второй Национальной телепремии «Курай даны». 3 декабря в 19:00 на сцене ГКЗ «Башкортостан» назовут имена главных героев нашего времени.
Традиционно награда вручается лишь профессионалам своего дела: умелым ремесленникам и аграриям, творческим предпринимателям и лидерам, которые внесли яркий вклад в развитие какой-либо отрасли. Премию могут получить даже семьи, которые повлияли на развитие той или иной области.
В 2020–2021 годах на телепремию были номинированы 45 участников — наших современников из числа тех, кого предложили зрители телеканала «Курай». На этот раз Национальная телепремия «Курай даны» проводится в 9 номинациях:
Человек земли («Ер кешеһе»),
Человек профессии («Һөнәр оҫтаһы»),
«Деловая женщина» («Эшлекле ханым»),
«Человек дела-ремесленник» («Ҡул оҫтаһы»),
«Творческая семья» («Ижади ғаилә»),
«Добросердечная семья» («Миһырбанлы ғаилә»),
«Спортивная семья» (Спорт ғаиләһе),
«Тренер года» («Йыл тренеры»),
«Режиссер года» («Йыл режиссеры»).
Главный принцип премии — объективный выбор победителей. В течение 2020–2021 годов в эфире телеканала «Курай» выходят передачи, знакомящие зрителей с каждым из номинантов. Обладателей серебряной медали «Курай даны» выбирают телезрители — победители будут определены посредством интернет-голосования.
Национальная телепремия «Курай даны» была учреждена в 2018 году по инициативе Музыкально-развлекательного телеканала «Курай-ТВ» ГУП ТРК «Башкортостан». Телепремия, основными целями которой являются выявление и публичное признание наших современников, достигших успеха в своем деле, а также пропаганда, сохранение и популяризация башкирского языка, самобытной и современной культуры, развитие народных традиций, промыслов и ремесел, получила широкий резонанс и стала одним из значимых проектов «Курай-ТВ».
Фото: ИА Башинформ.