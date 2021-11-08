В Уфе пройдёт Вторая Национальная телепремия «Курай даны»

Национальная телепремия «Курай даны» была учреждена в 2018 году по инициативе Музыкально-развлекательного телеканала «Курай-ТВ» ГУП ТРК «Башкортостан». Телепремия, основными целями которой являются выявление и публичное признание наших современников, достигших успеха в своем деле, а также пропаганда, сохранение и популяризация башкирского языка, самобытной и современной культуры, развитие народных традиций, промыслов и ремесел, получила широкий резонанс и стала одним из значимых проектов «Курай-ТВ».