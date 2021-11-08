В Башкирии вход в крупные гипермаркеты разрешат только с QR-кодом

С 10 ноября попасть в гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1000 квадратных метров можно будет только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справке о перенесённом в течение шести месяцев заболевании или документе о медотводе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19.

На связи были главы районов и городов Башкортостана. Они выступили с инициативой и отметили, что ограничения сейчас действуют в торговых центрах, а на другие помещения, например, на крупные гипермаркеты не распространяются. При этом проходимость почти соразмерна. Глава республики поддержал предложение и поручил внести изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.