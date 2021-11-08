В Башкортостане намерены проверить законность работы недропользователей

Радий Хабиров поручил проанализировать законность работы недропользователей в Кармаскалинском районе и изучить ситуацию с разработкой земельных участков, в том числе рядом с озером Большой Толпак. Об этом Глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве.

Озеро Большой Толпак в Кармаскалинском районе останется в первозданном виде. Глава Башкортостана озвучил четкую позицию – трогать нельзя. Радий Хабиров поручил республиканской Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей проанализировать всю ситуацию. Итоги проверки обсудят через два месяца.

Мне глава района доложил по озеру Большой Толпак. Вот тот деятель, который выдал лицензию в 2015 году, пусть ему на уши наденут эту лицензию, ладно? Нельзя было этого делать. Но вы должны найти юридическое решение, потому что это бизнесмены, которые в том числе платили какие-то деньги, значит, надо садиться за стол переговоров. Но моя позиция – такие объекты трогать нельзя.

 Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также дал поручение вице-премьеру - министру здравоохранения Башкортостана Максиму Забелину взять на личный контроль исполнение целевых показателей по нацпроекту «Здравоохранение». Продолжительность жизни и состояние здоровья жителей ухудшила пандемия коронавируса. Но это не повод ссылаться на невозможность выполнения поставленных задач, подчеркнул руководитель региона.

Фото №1 - В Башкортостане намерены проверить законность работы недропользователей

На реализацию нацпроектов республики в этом году предусмотрено 29 млрд рублей, из них 20,5 млрд – из федерального бюджета. В рамках национальных проектов в республике реализуется 45 региональных проектов, в рамках которых Башкортостану поставлено 148 целевых показателей.

Илшат Тажитдинов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На совещании в правительстве также обсудили, что Башкортостан входит в первую десятку регионов страны по участию жителей во Всероссийской переписи населения. Анкеты заполнили 3,9 млн жителей. Первые оперативные итоги переписи республика получит в декабре 2021 года.

Пенальти

Разные группы должны осознавать, что это делается для них. Они должны обозначить свое присутствие в той или иной группе.

Акрам Ганиев, руководитель Башкортостанстата 

По данным Минздрава Башкортостана, сейчас в республике в ковид-госпиталях развернуто около шести тысяч койко-мест. Пик пришелся на середину октября этого года, когда действовали около восьми тысяч койкомест. Средств индивидуальной защиты и препаратов достаточное количество, подготовлен запас на 14 дней. Для формирования коллективного иммунитета важная вакцинация. Врачи призывают делать прививку от COVID-19. В каждом муниципалитете продолжатся антикоронавирусные рейды.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии