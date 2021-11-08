В Башкортостане намерены проверить законность работы недропользователей

Мне глава района доложил по озеру Большой Толпак. Вот тот деятель, который выдал лицензию в 2015 году, пусть ему на уши наденут эту лицензию, ладно? Нельзя было этого делать. Но вы должны найти юридическое решение, потому что это бизнесмены, которые в том числе платили какие-то деньги, значит, надо садиться за стол переговоров. Но моя позиция – такие объекты трогать нельзя.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан