В Башкортостане намерены проверить законность работы недропользователей

Радий Хабиров поручил проанализировать законность работы недропользователей в Кармаскалинском районе и изучить ситуацию с разработкой земельных участков, в том числе рядом с озером Большой Толпак. Об этом Глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве.
Озеро Большой Толпак в Кармаскалинском районе останется в первозданном виде. Глава Башкортостана озвучил четкую позицию – трогать нельзя. Радий Хабиров поручил республиканской Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей проанализировать всю ситуацию. Итоги проверки обсудят через два месяца.
Радий Хабиров также дал поручение вице-премьеру - министру здравоохранения Башкортостана Максиму Забелину взять на личный контроль исполнение целевых показателей по нацпроекту «Здравоохранение». Продолжительность жизни и состояние здоровья жителей ухудшила пандемия коронавируса. Но это не повод ссылаться на невозможность выполнения поставленных задач, подчеркнул руководитель региона.
На совещании в правительстве также обсудили, что Башкортостан входит в первую десятку регионов страны по участию жителей во Всероссийской переписи населения. Анкеты заполнили 3,9 млн жителей. Первые оперативные итоги переписи республика получит в декабре 2021 года.
По данным Минздрава Башкортостана, сейчас в республике в ковид-госпиталях развернуто около шести тысяч койко-мест. Пик пришелся на середину октября этого года, когда действовали около восьми тысяч койкомест. Средств индивидуальной защиты и препаратов достаточное количество, подготовлен запас на 14 дней. Для формирования коллективного иммунитета важная вакцинация. Врачи призывают делать прививку от COVID-19. В каждом муниципалитете продолжатся антикоронавирусные рейды.