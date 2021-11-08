В Башкирии завершился межрегиональный турнир по шорт-треку

Лучшие на межрегиональном турнире по шорт-треку. Башкирские спортсмены победили в эстафете и на отдельных дистанциях на домашнем первенстве. Соревнования были отборочными на финальные старты чемпионата России среди юниоров и юниорок.

Забег на тысячу метров – заключительная дистанция всего турнира. Уфимец Тагир Шайнуров подошел к решающему старту в ранге фаворита соревнований. На пятисотметровке он стал лучшим, на дистанции 1500 метров финишировал вторым. В эстафете сборная Башкортостана заняла первое место, улучшив свое время.

Всего региональные соревнования по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет проходили четыре дня. Это было сделано для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Участников развели по времени и провели старты на отдельных дистанциях и эстафете в разные турнирные дни.

Для участия в состязаниях в столицу республики приехали представители четырех регионов страны. Так конкуренцию спортсменам из Уфы и Сибая составили шорт-трекисты из Омской и Свердловской областей, Приморского края, и Ямало-Ненецкого округа.