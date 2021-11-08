«Салавату Юлаеву» засчитали техническое поражение из-за отмены матча с «Трактором»

Напомним, ранее стало известно, что матч между уфимской командой и челябинским «Трактором» отменили в связи с объявлением в «Салавате» карантина по гриппу.

Первые симптомы болезни у юлаевцев появились после выездной встречи с минским «Динамо». На сегодняшний день в башкирском клубе заболели 17 человек. В ходе неоднократного тестирования в составе уфимцев не было выявлено ни одного положительного результата на новую коронавирусную инфекцию.