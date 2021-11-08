Уфимцы о новом мосте через Белую: «Пробок стало меньше»

На работу без пробок. После завершения строительства нового моста через реку Белую автовладельцы отметили отсутствие заторов на въезд в город, которые характерны для первого дня недели. Учитывая вчерашний снегопад, многие выехали пораньше, опасаясь затруднения движения.

В первый рабочий день недели среднее время в пути от Дёмы до центра города составляло в среднем 40 минут. Заторы начинались со Школьной, когда сливались два потока транспорта – с Дёмского шоссе и трассы Аэропорт-Уфа. Шесть полос на въезд избавили от этой проблемы.

Многие автолюбители знают, что самое загруженное время на Бельском мосту – утро понедельника. Но после открытия нового моста-вставки и разделения транспортных потоков пробки на въезд не наблюдается, даже несмотря на то, что на часах 8:30.

Быстрее обычного теперь добирается до работы и Екатерина Чиркова. Автоледи считает, что машин в Уфе с каждым годом становится всё больше. Мегаполису необходимы новые мосты и широкие дороги.

Мост сильно разгрузил, пробок гораздо меньше. Удобнее и комфортнее ездить. Я живу в Дёме, а работаю недалеко от телецентра. Поэтому доезжаю гораздо легче, без пробок. Екатерина Чиркова, жительница г. Уфы

Без пробок можно не только сэкономить бензин, но и заработать денег, успев выполнить больше заказов, говорят таксисты. Утром не все водители брали заявки на выезд из города – возвращаться было дольше.

15-20 минут, полчаса. Иногда даже час стояли в пробке. Но это было раньше, а сейчас стало хорошо. Сураж Аламов, житель г. Уфы

Следующий этап – строительство развязок на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Расширенную с четырех до шести полос эстакаду сдали в прошлом году. Она также стала длиннее. Съезд в сторону Монумента Дружбы откроют до конца декабря.

Завершаем асфальтирование третьего съезда автодороги на развязке Заки Валиди и Салавата Юлаева. Мы сами автолюбители. Тоже прекрасно понимаем: чем шире съезд, то тем лучше пропускная способность. Пробки собираться не будут. Динар Янгиров, мастер участка

Остальные съезды сдадут до конца лета следующего года. А уже в ближайшее время схема движения на мостах вновь изменится: на въезде и выезде установят реверсивные светофоры.

Перед людьми и жителями сразу извинился, что вроде радость большая – 11 полос, но мы в ближайшее время должны две полосы закрыть. Две полосы арочного моста закрываем на реконструкцию. Это большой объем работы, соответственно, мы вписываемся в эту историю. Раиф Рамазанович, нужно продолжать взаимодействовать с Минтрансом по финансированию. Я полагаю, что здесь мы решение найдем какое-то. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан