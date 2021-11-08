Уфимцы о новом мосте через Белую: «Пробок стало меньше»

На работу без пробок. После завершения строительства нового моста через реку Белую автовладельцы отметили отсутствие заторов на въезд в город, которые характерны для первого дня недели. Учитывая вчерашний снегопад, многие выехали пораньше, опасаясь затруднения движения.
В первый рабочий день недели среднее время в пути от Дёмы до центра города составляло в среднем 40 минут. Заторы начинались со Школьной, когда сливались два потока транспорта – с Дёмского шоссе и трассы Аэропорт-Уфа. Шесть полос на въезд избавили от этой проблемы.
Многие автолюбители знают, что самое загруженное время на Бельском мосту – утро понедельника. Но после открытия нового моста-вставки и разделения транспортных потоков пробки на въезд не наблюдается, даже несмотря на то, что на часах 8:30.
Быстрее обычного теперь добирается до работы и Екатерина Чиркова. Автоледи считает, что машин в Уфе с каждым годом становится всё больше. Мегаполису необходимы новые мосты и широкие дороги.
Без пробок можно не только сэкономить бензин, но и заработать денег, успев выполнить больше заказов, говорят таксисты. Утром не все водители брали заявки на выезд из города – возвращаться было дольше.
Следующий этап – строительство развязок на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Расширенную с четырех до шести полос эстакаду сдали в прошлом году. Она также стала длиннее. Съезд в сторону Монумента Дружбы откроют до конца декабря.
Остальные съезды сдадут до конца лета следующего года. А уже в ближайшее время схема движения на мостах вновь изменится: на въезде и выезде установят реверсивные светофоры.
Старый арочный мост через реку Белую – самое известное гидросооружение в Уфе. Его возвели ещё в 1956 году, и спустя 65 лет приступают к модернизации. На замену всего пролета строителям потребуется три года. Учитывая, что более сложный с инженерной точки зрения мост-вставку построили с опережением графика, то можно предположить, что при достаточном финансировании этот объект также откроется раньше срока.