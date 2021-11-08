Жители Уфы потеряли сбережения из-за желания утеплить балкон

Хотели утеплить балкон – лишились последних денег. Пострадавшими оказались сразу четыре семьи. Они заключили договор с одной из уфимских компаний, а выполнения работ так и не дождались. Аванс исполнитель у них взял, а потом пропал.

Утепление стен, укладка тёплых полов с ламинатом и отделка балкона. За всё попросили 120 тысяч рублей.

Не вызывало никаких подозрений. В договоре всё четко прописано. Дала первый взнос: сначала 55 тысяч рублей, через пять дней перевела еще 35 тысяч. Он сказал, что на первоначальный аванс нужно 70%. В итоге я отдала 90 тысяч. Инна Тавгалова

Это были декретные за рождение четвертого ребенка, говорит Инна. В итоге ни денег, ни результата. Договор с компанией женщина заключила в июне. Сначала ее кормили обещаниями, позже и вовсе перестали выходить на связь. Как оказалось, Тавгаловы не единственные, кто попал в такую ситуацию.

Ляпины и вовсе отдали 106 тысяч рублей. Им также первые несколько недель обещали начать работу, а когда супруги попросили вернуть аванс, исполнитель перестал отвечать на звонки. Хотя деятельность свою не прекращал, говорит Владимир.

Выходит на связь по другим номерам, говорит о том, что компания работает. Выезжает на замеры, продолжает в «Инстаграме» выкладывать посты и сторисы о том, что компания действует. Владимир Ляпин

Бакиров Рустем Эльвирович. Эти фамилия имя и отчество указаны в договоре. Мужчина фигурирует как генеральный директор. Он же выезжает на замер, подписывает документы и собирает деньги, говорят пострадавшие. Почему же так поступает руководитель фирмы – выяснить не удалось. В течение дня по номеру телефона, указанному на странице компании, были слышны лишь короткие гудки.