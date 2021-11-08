Блогер из Уфы создает костюмы для косплея на 3D-принтере

Уфимка прославилась в TikTok благодаря своему необычному увлечению. Девушка создает различные костюмы для косплея при помощи 3D-принтера. Свой талант блогер продемонстрировала и на федеральном канале. Полина Вишневская стала экспертом на шоу «Модный приговор». Как создаётся напечатанная одежда и почему ведущий программы на «Первом канале» стал «подопытным кроликом»?

Путь к успеху у Полины Вишневской начался с одежды. Напечатанной. Девушка уже много лет увлекается косплеем. Атрибутику и костюмы различных персонажей можно увидеть буквально в каждом углу её дома.

Фурор в социальных сетях произвело видео, где Полина с помощью 3D-принтера напечатала изделие на ткани. За два дня ролик собрал более двух миллионов просмотров и привлёк внимание редакторов шоу «Модный приговор».

Мне написали с «Первого канала», предложили поучаствовать в шоу «Модный приговор» и рассказать про 3D-печать в одежде. И за три дня, а это крайне маленький срок, я подготовила комплект одежды, распечатала его для передачи. Я не спала ночами, очень сильно устала. Полина Вишневская, косплеер, блогер

Зато результат поразил историка моды. Александр Васильев отметил, что столкнулся с таким методом создания вещей впервые.

Это очень интересно. С одной стороны вещь напоминает мочалочку, а с другой – лейкопластырь из люксовой аптеки. Я сегодня как подопытный кролик тут, это новое явление в моде. Александр Васильев, историк моды, ведущий шоу «Модный приговор»

3D-печати девушка училась самостоятельно. Собирала всю информацию по крупицам в интернете. Сейчас у Полины дома стоят два принтера. Реквизит уфимка изготавливает из качественных материалов. Но свои первые опыты помнит до сих пор.

Первый свой костюм я изготовила с помощью материалов, из которых обычно делают автомобильные обвесы. Это стеклоткань, это полиэфирная смола. Это был довольно сильнохимический процесс, я помню. Это были не совсем правильные материалы для косплея, но я не знала о существовании других. Полина Вишневская, косплеер, блогер

На создание полного образа одного персонажа у девушки уходит в среднем полгода. Сначала Полина создаёт детали на компьютере, а уже после отправляет в печать. Таким образом, изделие, можно сказать, вырастает на пустом месте.