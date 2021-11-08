Блогер из Уфы создает костюмы для косплея на 3D-принтере

Уфимка прославилась в TikTok благодаря своему необычному увлечению. Девушка создает различные костюмы для косплея при помощи 3D-принтера. Свой талант блогер продемонстрировала и на федеральном канале. Полина Вишневская стала экспертом на шоу «Модный приговор». Как создаётся напечатанная одежда и почему ведущий программы на «Первом канале» стал «подопытным кроликом»?
Путь к успеху у Полины Вишневской начался с одежды. Напечатанной. Девушка уже много лет увлекается косплеем. Атрибутику и костюмы различных персонажей можно увидеть буквально в каждом углу её дома.
Фурор в социальных сетях произвело видео, где Полина с помощью 3D-принтера напечатала изделие на ткани. За два дня ролик собрал более двух миллионов просмотров и привлёк внимание редакторов шоу «Модный приговор».
Зато результат поразил историка моды. Александр Васильев отметил, что столкнулся с таким методом создания вещей впервые.
3D-печати девушка училась самостоятельно. Собирала всю информацию по крупицам в интернете. Сейчас у Полины дома стоят два принтера. Реквизит уфимка изготавливает из качественных материалов. Но свои первые опыты помнит до сих пор.
На создание полного образа одного персонажа у девушки уходит в среднем полгода. Сначала Полина создаёт детали на компьютере, а уже после отправляет в печать. Таким образом, изделие, можно сказать, вырастает на пустом месте.
На достигнутом девушка останавливаться не собирается. В планах у Полины усовершенствовать свои навыки и сделать свою страницу в социальных сетях ещё более популярной.