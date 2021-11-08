Появились подробности смертельного ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии

Вчера, седьмого ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД РБ.
Трагедия произошла на 17 километре автодороги Москва - Уфа - столкнулись автомобили Lada Granta и Hyundai Creta. За рулем отечественной легковушки находилась 19-летняя девушка, а иномаркой управлял 40-летний мужчина.
Известно, что погибшая девушка имела стаж вождения 10 месяцев. В настоящее время по факту смертельного ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.
Видео: ГИБДД РБ.