Появились подробности смертельного ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии

В результате ДТП водитель "Лады" от полученных травм скончалась до приезда скорой. Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам "Hyundai", в том числе двум несовершеннолетним девочкам, 16 и 10 лет. Известно, что дети получили серьёзные травмы.

пресс-служба ГИБДД Башкирии